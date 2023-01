Beisetzung im Petersdom

Der im Petersdom aufgebahrte Papst Benedikt XVI. (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Am Vormittag hält sein Nachfolger Franziskus die Trauermesse auf dem Petersplatz. Anschließend wird Benedikt in der Krypta des Doms zur letzten Ruhe gebettet. Der aus Deutschland stammende Joseph Ratzinger war am vergangenen Samstag im Alter von 95 Jahren gestorben. Er war von 2005 bis zu seinem Rücktritt 2013 Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche.

An der Trauerfeier nehmen Vertreter von Politik sowie von Kirchen und Konfessionen teil. Offiziell hat der Vatikan nur die staatlichen Delegationen aus Deutschland und Italien eingeladen. Aus der Bundesrepublik kommt die gesamte Staatsspitze: Bundespräsident Steinmeier, Bundeskanzler Scholz, Bundesratspräsident Tschentscher, Bundestagspräsidentin Bas und der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Harbarth.

Laut Spiegel werden vier von fünf Spitzen der deutschen Verfassungsorgane im selben Flugzeug sitzen. Dies habe in Berlin durchaus für Kritik gesorgt. So habe der Grünen-Innenpolitiker von Notz angemahnt, in Zeiten stark erhöhter Bedrohungslagen komme dieser Frage größere Relevanz zu.

