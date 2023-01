Beisetzung im Petersdom

Papst Franziskus (2.v.l.) sitzt hinter dem Sarg des verstorbenen emeritierten Papstes Benedikt XVI. während der öffentlichen Trauermesse. (Michael Kappeler/dpa)

Das Requiem wurde von Benedikts Nachfolger Franziskus geleitet. Zehntausende Menschen hatten sich auf dem Platz versammelt, um Benedikt die letzte Ehre zu erweisen. Aus Deutschland reiste die gesamte Staatsspitze an. Auch eine große Abordnung aus Benedikts bayerischer Heimat war anwesend. Nach der Totenmesse wurde dessen Sarg in den Petersdom getragen. Dort wird er unter Ausschluss der Öffentlichkeit in der Krypta beigesetzt.

