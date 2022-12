Trauerfeier für den früheren chinesischen Staats- und Parteichef Jiang Zemin in der Großen Halle des Volkes. (Uncredited / CCTV / AP / dpa / Uncredited)

Der Spitzenpolitiker, der von 1989 bis 2005 führende Positionen in Partei, Staat und Militär innehatte, war am Mittwoch vergangener Woche im Alter von 96 Jahren gestorben. Staats- und Parteichef Xi Jinping würdigte seinen Vorgänger in der Großen Halle des Volkes in Peking als "großen Staatsmann" und "bewährten kommunistischen Kämpfer". Er habe nach den - so wörtlich - ernsten politischen Unruhen 1989 die Führung übernommen und das Land durch eine schwierige Zeit des externen Drucks und interner Schwierigkeiten geführt. Xi bezog sich damit auf die Demokratiebewegung, die das Militär am 4. Juni 1989 blutig niedergeschlagen hatte. In China werden die damaligen Ereignisse meist als Tabuthema behandelt.

