Menschen nehmen in Quito Abschied vom ermordeten ecuadorianischen Präsidentschaftskandidaten Fernando Villavicencio. (AFP / RODRIGO BUENDIA)

Die Trauerfeier fand in einem Kongresszentrum in der Hauptstadt Quito statt. Villavicencios Wahlkampf-Leiter bezeichnete den Mord als Angriff auf die Demokratie in Ecuador. Ein Teil des Kampfes gegen die Korruption sei zerstört worden.

Villavicencio hatte sich dem Kampf gegen die Korruption verschrieben und nach eigenen Angaben Drohungen erhalten. Am Mittwoch wurde er nach einer Wahlkampfveranstaltung erschossen. Sechs Verdächtige, die der Organisierten Kriminalität zugeordnet werden, sitzen seither in Haft. Die Wahl am 20. August soll wie geplant stattfinden.

