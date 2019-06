Mit einer Trauerfeier haben zahlreiche Menschen des getöteten Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke gedacht.

An dem Gottesdienst in der Martinskirche in Kassel nahm auch der hessische Ministerpräsident Bouffier teil. Der Sarg war mit der Landesflagge bedeckt. Polizei und Bundeswehr hielten eine Ehrenwache.



Lübcke war vor anderthalb Wochen vor seinem Haus in Wolfhagen-Istha erschossen worden. Zu Motiv und Täter ist bisher nichts bekannt.



In sozialen Netzwerken war der Tod des 65-jährigen CDU-Politikers wegen seiner positiven Haltung zur Aufnahme von Flüchtlingen teils mit Häme kommentiert worden. Bundespräsident Steinmeier hatte diese Reaktionen scharf verurteilt.