Mevlüde Genc (Marius Becker/dpa)

Wie die Ditib mitteilte, wird ein Imam vor dem ehemaligen Haus der Familie am aufgebahrten Sarg ein Trauergebet sprechen. 1993 hatten vier Neonazis das Haus in Solingen angezündet. Mevlüde Genç überlebte, aber zwei Töchter, zwei Enkelkinder und eine Nichte kamen in den Flammen um. Sie setzte sich dennoch für Versöhnung und interkulturellen Dialog ein und wurde dafür mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Genç war am Sonntag im Alter von 79 Jahren gestorben und soll in der Türkei beigesetzt werden.

