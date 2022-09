Der ehemaligen sowjetischen Präsident Gorbatschow soll neben seiner Frau beigesetzt werden. Ein Staatsbegräbnis wird es nicht geben. (IMAGO / ITAR-TASS / IMAGO / Sergei Bobylev)

Viele Menschen legten am Sarg Blumen nieder. Am frühen Nachmittag soll Gorbatschow auf dem Moskauer Prominentenfriedhof am Neujungfrauenkloster neben seiner Frau Raissa bestattet werden. Anders als nach dem Tod des früheren Präsidenten Jelzin wird es kein Staatsbegräbnis geben. Außerdem reisen keine führenden Politiker aus westlichen Ländern zum Begräbnis an. Lediglich der ungarische Regierungschef Orban hat angekündigt, an der Trauerfeier teilzunehmen. Russlands amtierender Präsident Putin wird ebenfalls nicht anwesend sein - nach Angaben des Kremls aus Termingründen. Stattdessen legte der frühere russische Präsident und heutige Vizechef des Sicherheitsrats, Medwedew, bei der Trauerfeier Blumen nieder.

Gorbatschow war am Dienstag im Alter von 91 Jahren nach langer schwerer Krankheit gestorben. Er war der letzte Staatschef der Sowjetunion in den Jahren 1985 bis 1991. Als Generalsekretär der Kommunistischen Partei leitete Gorbatschow mit seiner Politik von Glasnost und Perestroika, zu Deutsch Offenheit und Umgestaltung, einen beispiellosen Reformprozess in seinem Land ein. Er führte zu massiven Umbrüchen in allen Republiken der Sowjetunion und letztlich zum Zusammenbruch des Staatengebildes. In Russland wird seine Bedeutung daher auch kritisch gesehen.

