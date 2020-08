In München findet heute die Trauerfeier für den verstorbenen ehemaligen SPD-Vorsitzenden Hans-Jochen Vogel statt.

An dem Gedenken nimmt auch Bundespräsident Steinmeier teil. Der SPD-Vorsitzende Walter-Borjans, Münchens Oberbürgermeister Reiter und Vogels Witwe Lieselotte halten Gedenkreden.



Vogel war am Sonntag vor einer Woche im Alter von 94 Jahren in München gestorben. Dort war er von 1960 bis 1972 Oberbürgermeister und wurde anschließend zum Ehrenbürger ernannt. Danach wurde Vogel Bundesminister für Raumordnung und später für Justiz, 1983 trat er als Kanzlerkandidat der SPD an. Von 1987 bis 1991 war er Parteivorsitzender.



Die Trauerfeier wird als Livestream im Internet übertragen.