Unruhen in Frankreich (dpa / AP / Christophe Ena)

Bei dem Umzug trugen viele Teilnehmer weiße T-Shirts mit der Aufschrift "Gerechtigkeit für Nahel" und Schilder, auf denen "Die Polizei tötet" zu lesen war. Die Familie des jungen Mannes hatte zu dem Trauermarsch aufgerufen.

Gegen den Beamten, aus dessen Pistole der tödliche Schuss kam, wurde heute ein förmliches Ermittlungsverfahren wegen Totschlags eingeleitet. Der Einsatz der Waffe bei der Kontrolle sei nicht gerechtfertigt gewesen, hieß es von der Staatsanwaltschaft.

Die Krawalle, die aufgrund des Vorfalls zwei Nächte in Folge in Nanterre ausbrachen, bezeichnete Präsident Macron als "nicht zu rechtfertigen". Innenminister Darmanin gab bekannt, dass landesweit 40.000 Polizisten mobilisiert werden, vier Mal so viele wie gestern. Allein 5.000 Beamte seien im Großraum Paris im Einsatz.

Der Jugendliche war am Dienstag bei einer Fahrzeugkontrolle von einem Polizisten aus nächster Nähe erschossen worden, als er plötzlich losfuhr.

