Tod der Königin

Der Sarg von Queen Elizabeth II am Luftwaffenstützpunkt Northolt. (AFP / BEN STANSALL)

Eine Transportmaschine der britischen Luftwaffe landete am Abend auf dem Luftwaffenstützpunkt Northolt im Westen der Hauptstadt. Von dort wurde der Sarg in den Buckingham Palast gebracht und von König Charles III. in Empfang genommen.

Heute Nachmittag wird der Sarg mit einer Trauerprozession zum Parlament gebracht. Auch König Charles, seine Geschwister und seine beiden Söhne William und Harry werden an der Prozession teilnehmen. An der Westminster Hall, dem ältesten Teil des britischen Parlamentsgebäudes, soll der Trauerzug gegen 16 Uhr mitteleuropäischer Zeit ankommen. Dort ist ein kurzer Gottesdienst geplant. Anschließend hat die Öffentlichkeit mehrere Tage lang Zeit, am Sarg Abschied von der Königin zu nehmen. Das Staatsbegräbnis findet am kommenden Montag statt.

Die Queen war am vergangenen Donnerstag im Alter von 96 Jahren auf ihrem schottischen Landsitz Schloss Balmoral gestorben.

Diese Nachricht wurde am 14.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.