Die Schauspielerin Heide Keller ist tot.

Wie das ZDF mitteilte, starb sie am vergangenen Freitag im Alter von 81 Jahren. Keller spielte 38 Jahre lang die Chef-Hostess Beatrice in der Serie "Das Traumschiff". Heide Keller habe Fernsehgeschichte geschrieben, ergänzte das ZDF. So lange habe noch keine Schauspielerin eine vergleichbare Serienrolle verkörpert.

Diese Nachricht wurde am 30.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.