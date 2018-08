Im ehemaligen deutschen Vernichtungslager Treblinka ist an die Niederschlagung eines Aufstands jüdischer Häftlinge vor 75 Jahren erinnert worden.

An der Gedenkveranstaltung nahmen Angehörige der Opfer und auch die israelische Botschafterin in Polen, Azari, teil. - In Treblinka wurden im Zweiten Weltkrieg von den Nationalsozialisten etwa 900.000 Menschen ermordet, vor allem polnische Juden. Den Aufstand im August 1943 überlebten nur wenige Gefangene.