Bei den Gesprächen über eine Rettung des Atomabkommens mit dem Iran ist ein neues Treffen in der kommenden Woche vereinbart worden.

Wie die Europäische Union nach einer Videokonferenz mit den verbliebenen Vertragspartnern mitteilte, soll es am Dienstag in Wien stattfinden. Es gehe darum, Schritte zur Umsetzung des Abkommens und zur Aufhebung von Sanktionen gegen den Iran auszuloten, hieß es. Teilnehmen werden neben der EU und dem Iran auch Deutschland, Frankreich, Großbritannien, China und Russland. Auch die USA wollen eine Delegation nach Wien entsenden. Man stehe für indirekte Verhandlungen mit Teheran zur Verfügung, hieß es aus Washington. Ob auch die iranische Seite zu indirekten Gesprächen mit den USA bereit ist, blieb zunächst unklar.



Die Vereinigten Staaten hatten das Atomabkommen von 2015 unter dem damaligen Präsidenten Trump einseitig gekündigt und neue Wirtschaftssanktionen gegen den Iran verhängt. Seitdem verstößt das Land gegen die Auflagen des Abkommens, unter anderem mit einer höheren Urananreicherung. Trumps Nachfolger Biden hat eine Rückkehr in den Vertrag in Aussicht gestellt.

Diese Nachricht wurde am 02.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.