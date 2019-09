Treffen am Montag

Menschenrechtsorganisationen haben die EU aufgefordert, eine unkomplizierte Lösung für die Verteilung von Geflüchteten zu finden.

Der Generalsekretär von Amnesty International in Deutschland, Beeko, sagte, die Innenminister sollten sich morgen bei ihrem Treffen auf Malta für einen klaren Mechanismus entscheiden. Rettungsschiffe müssten jeweils den nächstgelegenen sicheren Hafen ansteuern dürfen und die EU müsse ihre Zusammenarbeit mit der libyschen Küstenwache beenden. Pro Asyl verwies darauf, dass in libyschen Lagern gefoltert und misshandelt werde. Deshalb solle die EU einen Plan entwickeln, um Geflüchtete aus diesen Lagern herauszubringen.



An dem Treffen auf Malta nimmt nur ein Teil der EU-Innenminister teil, unter ihnen Bundesinnenminister Seehofer. Sie suchen nach einem System zur Verteilung von Flüchtlingen, dem sich weitere EU-Staaten anschließen könnten.