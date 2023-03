Die Ampel-Koalition hat ihr Spitzengespräch bis Dienstag unterbrochen. (picture alliance / dpa / Christoph Soeder)

Scholz betonte in Rotterdam, die bisherigen Gespräche seien sehr vertraulich und freundlich verlaufen. Das sei eine gute Grundlage, um morgen weiter zu sprechen. Das Spitzentreffen in Berlin war am frühen Nachmittag unterbrochen worden, da der Kanzler und mehrere Minister zu deutsch-niederländischen Regierungskonsultationen abreisen mussten. Zuvor hatte der Koalitionsausschuss die ganze Nacht über getagt. Über die Inhalte wurde noch nichts bekannt. Die Spitzen der Ampel-Koalition wollten mehrere kontroverse Themen bearbeiten. Dazu zählen die Zukunft des Autobahnbaus, der Ausstieg aus Öl- und Gasheizungen und die Finanzierung der geplanten Kindergrundsicherung.

CDU, CSU und Linke haben die Koalition für die Unterbrechung ihres Treffens kritisiert. CDU-Chef Merz erklärte, die Bundesregierung sei stehend k.o. Statt endloser Streitigkeiten brauche es jetzt Entscheidungen zum Wohle des Landes, sagte Merz dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". CSU-Generalsekretär Huber betonte, Deutschland stehe vor riesigen Problemen, und die Koalition bringe nichts zustande außer Streit. Linken-Fraktionschef Bartsch sagte den Zeitungen der "Mediengruppe Bayern", es sei fraglich, ob sich die Ampel von dieser Blamage erholen könne.

