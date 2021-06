Vor einem Treffen der Anti-IS-Koalition in Rom hat Bundesaußenminister Maas vor einem erneut wachsenden Einfluss der Dschihadistenmiliz gewarnt.

Der IS in Irak und Syrien sei zurückgedrängt, aber nicht geschlagen, in anderen Regionen gewinne er sogar an Einfluss, erklärte Maas. Bei den Gesprächen in Rom werde man deutlich machen, dass man den Terroristen keinen Fußbreit lassen werde - auch nicht in Afrika.



Der internationalen Koalition gegen die Terrormiliz IS gehören 83 Staaten an. Sie ist in Syrien und im Irak im Einsatz. Die Bundeswehr ist mit rund 250 Soldaten beteiligt, unter anderem bei der Ausbildung irakischer Streitkräfte und beim Betrieb eines Überwachungsradars.

