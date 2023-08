Vom 22. bis 24. August 2023 treffen die BRICS-Staatschefs zu ihrem 15. Gipfel in Südafrika zusammen. (IMAGO / VCG / IMAGO)

Die Abkürzung steht für Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Es ist das 15. Treffen des Staatenbundes. Die Länder sehen sich als Gegengewicht etwa zu den westlichen G7-Staaten. Bis Donnerstag wollen ihre Vertreter über Kriterien für die Aufnahme neuer Mitglieder beraten. Zu den Staaten, die der Gruppe beitreten wollen, zählen etwa Argentinien, Saudi-Arabien, Algerien, Ägypten, Iran, Bangladesch, Venezuela und Thailand.

Persönlich erwartet werden die Staats- und Regierungschefs von China, Indien und Brasilien sowie von zahlreichen afrikanischen Ländern. Der russische Präsident Putin wird von Außenminister Lawrow vertreten und per Video zugeschaltet. Er reist wegen des gegen ihn erlassenen Haftbefehls des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag nicht an.

