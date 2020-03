Europa ist so stark wie die Summe seiner Staaten. Das heißt im Ernstfall: nicht sonderlich stark. Wenn alle Interessen berücksichtigt, alle EU-Länder mitgenommen werden müssen, dann steht am Ende nicht selten eine weichgespülte Erklärung, der kleinste gemeinsame Nenner. Nicht groß genug, um auf der Weltbühne mitspielen zu können.

Vor diesem Hintergrund klingt die heutige Erklärung der Außenminister gar nicht so zahm. Die Positionierung gegenüber der Türkei wird jedenfalls mehr als deutlich. Der Einsatz des so wörtlich "Migrationsdrucks für politische Zwecke" wird eindringlich zurückgewiesen. Neue konkrete Hilfszusagen durch die Mitgliedstaaten gibt es noch nicht. Volle Solidarität stattdessen mit Griechenland, Zypern und Bulgarien, die an den Außengrenzen betroffen sind.

Keine Kritik an Griechenland

Ein Wort der Kritik an deren Verhalten gegenüber Migranten an der Grenze und ausgesetzten Asylverfahren fehlt. Schließlich sichert Griechenland gerade EU-Grenzen, Schwert und Schild Europas, sozusagen. Darüber war schnell Konsens erzielt. Darüber wie die EU in Zukunft die Migrationsfrage angehen will, fehlt weiter jeder Kompromiss.

Obwohl viele Minister den in Moskau ausgehandelten Waffenstillstand begrüßten, findet sich in der gemeinsamen Erklärung nur: Wir nehmen zur Kenntnis. Sowie der Aufruf - mit "größtmöglichem Nachdruck" - einen Waffenstillstand zu etablieren und humanitärer Hilfe Zugang zu verschaffen. Begeisterung über eine russische-türkische Einigung ist das nicht - und zu Recht nicht. Zu oft wurden diese Vereinbarungen ignoriert oder gebrochen.

Lob für die Zusammenarbeit mit Russland

Bei aller Positionierung, ein Signal fehlt: Dass die Europäer in Zukunft bereit wären, für Frieden in ihrer Nachbarschaft selbst zu sorgen. Kein Aufruf zu einer Flugverbotszone, keine Forderung nach einem UNO–Mandat. Das russische Nein dazu gilt als gegeben und wird nicht einmal verbal in Frage gestellt. Stattdessen beschäftigte sich der informelle Teil des Außenrates gestern mit der langfristigen Verbesserung der Beziehungen zu Russland und der Türkei.

Künftige Zusammenarbeit in der Klima-, Umwelt und Arktispolitik wurde von EU-Beamten gepriesen. Angesichts der von Russland unterstützten Angriffe auf zivile Ziele in Syrien und das Leid der Opfer dort – zu diesem Zeitpunkt ein Hohn.

Kein Platz auf der Weltbühne

Ihre Positionierung sollte sich die Europäische Union genau überlegen. Nachdem sie im Falle Syrien, abgesehen von humanitärer Hilfe, über Jahre keine Hand rührte. Eine strategische Risikolosigkeit wird Europa keinen Platz auf der Weltbühne verschaffen.

Bettina Klein (Bettina Fürst-Fastré)Bettina Klein ist Korrespondentin des Deutschlandradio im Studio Brüssel. Zuvor war sie seit 2004 Moderatorin und Redakteurin der aktuell-politischen Sendungen im Deutschlandfunk, davor im Deutschlandradio Kultur. Korrespondentenvertretungen in Washington. Recherche-Jahr in den USA. Volontariat im RIAS Berlin und Studium der Fächer Religionswissenschaften, Geschichte und Politik.