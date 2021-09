Die Verteidigungsminister der Europäischen Union beraten in Slowenien über die Entwicklung in Afghanistan.

Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer sagte vor Beginn des Treffens in Kranj, von der Fähigkeit zu einem eigenständigeren Handeln hänge die Glaubwürdigkeit Europas ab. Auch der EU-Außenbeauftragte Borell betonte, die Notwendigkeit einer stärkeren europäischen Verteidigung sei nie offensichtlicher gewesen als nach den Ereignissen in Afghanistan.



Am Nachmittag wollen auch die EU-Außenminister über Konsequenzen des überhasteten Abzugs aus Afghanistan beraten. Dabei dürfte es auch um die Frage gehen, wie künftig mit den Taliban umgegangen werden soll.

