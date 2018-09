Treffen im Kanzleramt Entscheidung im Diesel-Gipfel vertagt

Wieder hat ein Treffen im Kanzleramt zur Frage, was mit den Dieselfahrzeugen, die zu viel Schadstoffe ausstoßen, geschehen soll, keine Lösung gebracht. Aber der Druck auf Politik und Autoindustrie bleibt hoch. Noch in diesem Jahr werden in acht Städten Urteile zu möglichen Fahrverboten erwartet.

Von Nadine Lindner

