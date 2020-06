Die Ministerpräsidenten der Länder wollen nächste Woche mit Bundeskanzlerin Merkel über die Strategie für weitere Corona-Tests beraten.

Erstmals seit Wochen wird das Treffen wieder im Kanzleramt in Berlin stattfinden. Brandenburgs Ministerpräsident Woidke kündigte an, dass die Runde auch über den Umgang mit Großveranstaltungen sowie die Öffnung von Schulen und Kitas beraten werde. Ein weiteres Thema sei das Konjunkturpaket zur Stützung von Unternehmen und Bürgern in der Corona-Krise.



Als erstes Bundesland beendet Thüringen morgen seine Kontaktbeschränkungen. In einer neuen Grundverordnung wird lediglich empfohlen, sich nur mit einem weiteren Haushalt oder mit maximal zehn Menschen zu treffen. Abstands- und Hygieneregeln aber bleiben.