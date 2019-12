Im Élyséepalast treffen sich heute Frankreichs Präsident Macron, Bundeskanzlerin Merkel, der russische Präsident Putin und sein ukrainischer Kollege Selenskyj. Das Thema der Beratungen im sogenannten "Normandie"-Format: der Ukraine-Konflikt. Die Teilnehmer vertreten dabei teils sehr unterschiedliche Positionen.

Die Ukraine

Seit der damalige Präsident Janukowitsch Ende 2013 das geplante Assoziierungsabkommen mit der EU stoppte, ist das Land tief gespalten. Der Westen wünscht sich eine stärkere Anbindung an die EU, der Osten sucht den Schulterschluss mit Russland. Die Regierung in Minsk wird von pro-europäischen Kräften dominiert. Die pro-russischen Separatisten im Osten der Ukraine haben ihre eigenen "Volksrepubliken" Donezk und Lugansk ausgerufen und führen dort eigene Wahlen durch.



Die ukrainische Regierung unter dem im April gewählten Präsidenten Selenskyj möchte die Kontrolle über die Region zurückgewinnen. Selenskyj ist dabei von Anfang an auf die russische Regierung unter Putin zugegangen. Zuletzt gab es einen international beachteten Gefangenenaustausch, außerdem zog die Ukraine Truppen aus dem Osten des Landes ab.



Selenskyj drückt auf das Tempo; er signalisierte immer wieder Gesprächsbereitschaft. Im Wahlkampf hatte er ein baldiges Ende des Kriegs versprochen, der inzwischen mehr als 13.000 Tote gefordert hat. Das "Normandie"-Treffen ist das erste dieser Art seit drei Jahren. Aus der Bevölkerung kommt allerdings auch Widerstand. Es gibt die Befürchtung, dass der Präsident zu große Zugeständnisse an Russland macht.

Russland

Russland ist einer der Hauptakteure in dem Konflikt - auch wenn die Regierung in Moskau regelmäßig betont, dass die Separatisten im Osten der Ukraine auf eigene Faust handelten und von Russland weder personell noch mit Waffen unterstützt würden. An dieser Darstellung gibt es jedoch Zweifel. Zuletzt belasteten Russland neue Erkenntnisse bei den Ermittlungen zum Absturz von Flug MH17.



Separatisten sollen das Flugzeug über dem Donbass mithilfe des russischen Luftabwehrsystems Buk abgeschossen haben. Telefonmitschnitte sollen beweisen, dass die Separatisten direkten Kontakt zu russischen Regierungsbeamten hatten. Auch mit der Annektierung der Krim verschärfte Russland den Konflikt mit der ukrainischen Regierung. Territorial, wirtschaftlich und politisch gab es immer wieder Ansprüche.



Die russische Regierung warnte im Vorfeld an das Treffen im "Normandie"-Format vor überhöhten Erwartungen. Kreml-Chef Putin und der ukrainische Staatschef Selenskyj treffen in Paris zum ersten Mal persönlich aufeinander.

Frankreich

Frankreich ist einer der Vermittler in dem seit sechs Jahren andauernden Konflikt. Das zeigt auch des "Normandie"-Format, das seinen Namen vom Ort des ersten Treffens 2014 hat, damals noch unter Präsident Hollande. Frankreich trägt die EU-Sanktionen gegen Russland und die Separatisten mit.



Allerdings sprach sich Präsident Macron immer wieder dafür aus, den Dialog mit Moskau zu suchen. Zuletzt sicherte er Putin in einem Brief zu, dessen Idee eines Moratoriums über Mittelstreckenwaffen zu prüfen - was die Nato zuvor eigentlich einstimmig abgelehnt hatte. Macron hat wiederholt betont, dass es ohne Russland keine internationale Sicherheit geben könne. Kritiker werden ihm vor, von Moskau nicht genug Zugeständnisse zu fordern.

Deutschland

Aus Deutschland stammt die sogenannte "Steinmeier"-Formel, benannt nach dem damaligen Außenminister Steinmeier. Sie sieht vor, dass die Separatistengebiete an dem Tag, an dem dort Wahlen im Einklang mit der ukrainischen Verfassung abgehalten werden, einen provisorischen Sonderstatus erhalten sollen.



Erst wenn die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) diese Wahlen als frei und fair anerkennt, erhalten die Separatistengebiete einen dauerhaften Sonderstatus. Damit reagierte Steinmeier auf das Problem, das in den Minsker Friedensabkommen von 2014 und 2015 nie klar geregelt wurde, in welcher Reihenfolge etwaige Zugeständnisse umgesetzt werden sollen.



Außenminister Maas lobte im Vorfeld des Treffens das Entgegenkommen Selenskyjs und forderte vergleichbare Schritte von Russland. Die Ukraine wirft Deutschland unter anderem vor, mit dem Bau der Ostsee-Pipeline Nordstream Russland übermäßige Macht bei der Erdgas-Versorgung zu geben. Bislang gehen Transitrouten auch durch die Ukraine.