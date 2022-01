Fahnen für das Normandie-Format und die EU-Flagge (Florian Gärtner/Imago/photothek)

Das Treffen im sogenannten Normandie-Format auf Beraterebene findet im Elysée-Palast in Paris statt. Seit Wochen zieht Russland Truppen an der Grenze zur Ukraine zusammen. Der Westen befürchtet eine Invasion, der Kreml bestreitet solche Pläne.

Die USA drohen für den Fall eines russischen Einmarsches in die Ukraine mit Sanktionen auch gegen Präsident Putin persönlich. Dies könne er sich vorstellen, sagte US-Präsident Biden in Washington. Eine Invasion werde insgesamt drastische Konsequenzen haben. Kreml-Sprecher Peskow sagte in Moskau, Sanktionsdrohungen gegen Präsident Putin seien destruktiv. Politisch würden sie nichts bewirken.

