Griechenland und die Türkei wollen ihre Beziehungen verbessern.

Das kündigten Ministerpräsident Tsipras und Staatschef Erdogan nach einem Treffen in Ankara an. Tsipras sagte, es sei wichtig, in der Ägäis ein Klima der Kooperation zu schaffen. Man müsse den Teufelskreis der Krisen durchbrechen.



Bei den Gesprächen ging es auch um das Thema Terrorbekämpfung. Erdogan betonte, Griechenland dürfe kein sicherer Hafen für Terrororganisationen wie die PKK und Anhänger der Gülen-Bewegung werden. Damit spielte er auf mehrere mutmaßlich an dem Putschversuch 2016 Beteiligte an, die nach Griechenland geflohen waren. Die Regierung in Ankara macht die Gülen-Bewegung für den gescheiterten Putsch verantwortlich.