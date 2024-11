Auf der Weltklimakonferenz in Baku stehen Finanzfragen im Mittelpunkt. (picture alliance / NurPhoto / Dominika Zarzycka)

Über 100 Staats- und Regierungschefs werden zur COP29 erwartet. Sie wenden sich in kurzen Reden an das Plenum und setzen so den Ton für die zweiwöchigen Verhandlungen, in denen es vor allem um Finanzfragen rund um die Klimafolgenbewältigung geht. Auch eine Rede von UNO-Generalsekretär Guterres wird erwartet.

Anders als in den Vorjahren kommt Bundeskanzler Scholz nicht zu der Konferenz. Er sagte seine Reise wegen des Auseinanderbrechens der Ampel-Koalition ab. Ebenfalls nicht teilnehmen werden Frankreichs Staatschef Macron, EU-Kommissionschefin von der Leyen und Brasiliens Präsident Lula, in dessen Land die nächste Weltklimakonferenz stattfinden wird.

