Treffen in Berlin

Deutschland und Österreich unterstützen die Vorschläge von EU-Kommissionspräsident Juncker für eine bessere Sicherung der europäischen Außengrenzen.

Dies machten Bundeskanzlerin Merkel und ihr österreichischer Kollege Kurz bei ihrem Treffen in Berlin deutlich. Beide begrüßten vor allem Junckers Vorstoß für einen Ausbau der europäischen Grenzschutzagentur Frontex. Außerdem setzten sie sich für eine engere Zusammenarbeit mit Afrika zur Bekämpfung der Fluchtursachen ein. Nach Junckers Plänen soll Frontex bis zum Jahr 2020 um 10.000 Beamte aufgestockt werden. Zudem soll die Behörde die EU-Mitgliedstaaten bei rascheren Abschiebungen unterstützen.



Das Treffen zwischen Merkel und Kurz dient der Vorbereitung des am Mittwoch beginnenden zweitägigen EU-Sondergipfels in Salzburg. Dort dürfte neben der Migration auch der bevorstehende Brexit im Mittelpunkt stehen.