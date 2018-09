Treffen in Berlin

Deutschland und Österreich wollen sich gemeinsam für eine bessere Sicherung der EU-Außengrenzen einsetzen.

Das sagten Bundeskanzlerin Merkel und ihr österreichischer Kollege Kurz zum Beginn eines Treffens in Berlin. Auch die Zusammenarbeit mit Afrika zur Bekämpfung der Fluchtursachen solle verbessert werden, hieß es. Das Treffen dient zur Vorbereitung des am Mittwoch beginnenden zweitägigen EU-Sondergipfels in Salzburg. Dort dürfte neben der Migration auch der bevorstehende Brexit im Mittelpunkt stehen.