Die USA haben der Ukraine Militärhilfe in Höhe von 250 Millionen Dollar in Aussicht gestellt.

Man fühle sich auch in Zukunft verpflichtet, die Rgierung in Kiew bei der Reform ihrer Streitkräfte zu unterstützen, teilte das Pentagon mit. Die Zahlungen aus Washington summieren sich damit seit 2014, dem Jahr der Annexion der Krim durch Russland, auf inzwischen auf 1,5 Milliarden Dollar. Derweil erteilten Bundeskanzlerin Merkel und der neue ukrainische Präsident Selenskyj bei dessen Antrittsbesuch in Berlin Forderungen nach einem Ende der EU-Sanktionen gegen Moskau eine Absage.



Merkel sagte, man sei sich einig, dass die Strafmaßnahmen erst dann aufgehoben werden könnten, wenn die Krim wieder zur Ukraine gehöre. Auch müsse der Konflikt in der Ost-Ukraine beigelegt sein. Selenskyj meinte, die Sanktionen seien der einzige Weg, um den Konflikt ohne Blutvergießen zu beenden.