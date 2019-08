Treffen in Biarritz

Am Rande des G7-Gipfels haben der britische Premierminister Johnson und EU-Ratspräsident Tusk über den Brexit gesprochen.

Nach Angaben aus EU-Kreisen machte Johnson bei dem Treffen

keine neuen Vorschläge. Das Gespräch habe rund 30 Minuten gedauert, hieß es.



Johnson will das von der Vorgängerregierung mit der EU ausgehandelte Abkommen ändern. Er lehnt vor allem die Garantieklausel für eine offene Grenze in Irland ab, den sogenannten Backstop. Die Europäische Union will einen geordneten Austritt Großbritanniens. Chefunterhändler Barnier zeigte sich vor wenigen Tagen offen für neue Gespräche. Als Voraussetzung nannte er jedoch realistische und umsetzbare Vorschläge aus London.