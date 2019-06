Die Europäische Union begrüßt das Einlenken Rumäniens bei der umstrittenen Justizreform.

Kommissionspräsident Juncker erklärte, er sei erfreut, dass die Regierung in Bukarest das Projekt nicht weiter verfolge. Juncker hatte zuvor Ministerpräsidentin Dancila in Brüssel empfangen. Die Pläne sahen unter anderem Lockerungen im Korruptionsstrafrecht vor. Verjährungsfristen für mehrere Delikte sollten verkürzt werden und Täter nach Schmiergeldzahlungen unter bestimmten Bedingungen straffrei bleiben. Zuletzt hatte die EU-Kommission Rumänien deshalb mit einem Rechtsstaatsverfahren gedroht.



Bei der Europawahl hatten die in Rumänien regierenden Sozialdemokraten (PSD) deutliche Verlust erlitten. Sie kamen auf knapp 23 Prozent der Stimmen. Fünf Jahre zuvor hatten sie in einem Parteienbündnis noch mehr als 37 Prozent erreicht. Beobachtern zufolge wurde die PSD auch wegen des Vorgehens gegen die Anti-Korruptionsbehörde des Landes abgestraft. Im Wahlkampf hatte die Debatte über die umstrittenen Justizreformen der Regierung eine große Rolle gespielt.