Bundeskanzlerin Merkel geht nach dem Treffen mit Großbritanniens Ministerpräsident Johnson davon aus, dass sich Meinungsverschiedenheiten zwischen den beiden Ländern lösen lassen. Merkel sagte auf Johnsons Landsitz in Chequers, die schwierigsten Hürden habe man in den Gesprächen hinter sich gelassen.

Sie setze sich für eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Großbritannien nach dem Brexit ein. Unter anderem hatte das Nordirland-Protokoll in den Brexit-Vereinbarungen für Konflikte gesorgt. Merkel betonte, dieses werde nicht geändert, aber es gehe nun darum, pragmatische Lösungen zu finden. Einerseits müsse man dem britischen Binnenmarkt gerecht werden, andereseits darüber hinausgehende Interesse im Blick behalten. Die Kanzlerin stellte Großbritannien zudem in Aussicht, bei vollem Corona-Impfschutz demnächst wieder ohne Quarantäne-Vorschriften nach Deutschland reisen zu können - trotz der Ausbreitung der Deltavariante.



Mit Blick auf die hohen Zuschauerzahlen bei Fußball-EM-Spielen in Großbritannien äußerte Merkel ihre Sorge. Sie meine nach wie vor, die Zahlen seien zu hoch. Premierminister Johnson betonte, Veranstalter und Politik stützten sich auf den Rat der Wissenschaft, und aufgrund der hohen Impfquote in Großbritannien sei es zu rechtfertigen, 60.000 Menschen im Wembleystadion zuzulassen.



Merkel wird am späten Nachmittag von Königin Elisabeth II. auf Schloss Windsor empfangen. Es ist ihr letzter politischer Besuch in Großbritannien in ihrer Funktion als Bundeskanzlerin.

Brantner (Grüne) fordert klare Worte

Die Grünen-Europapolitikerin Brantner hatte zuvor klare Worte von der Kanzlerin an Johnson gefordert. London müsse sich an den Austrittsvertrag und an das sogenannte Nordirland-Protokoll halten, andernfalls solle die EU Sanktionen aussprechen, sagte Brantner der Nachrichtenagentur AFP. Sie warnte zugleich vor deutschen Alleingängen im Verhältnis zu Großbritannien nach dessen Austritt aus der Europäischen Union. Enge und gute Beziehungen seien notwendig, und dafür müsse eine neue Grundlage geschaffen werden. Allerdings dürften bilaterale Abkommen nicht zum Spaltpilz in Europa werden.



Eine gemeinsame Absichtserklärung Deutschlands und Großbritanniens zur Sicherheits- und Außenpolitik kritisierte Brantner als voreilig. Diese hatten Außenminister Maas und sein britischer Kollege Raab am Mittwoch unterzeichnet.



