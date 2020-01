Deutschland und Frankreich wollen mit dem US-Investmentkonzern Blackrock zusätzliches Kapital für Klimaschutzprojekte mobilisieren.

Am Rande des Weltwirtschaftsforums im schweizerischen Davos wurde dazu eine gemeinsame Initiative vorgestellt. Beteiligt sind demnach neben Blackrock die französische Entwicklungsagentur AFD, das deutsche Bundesumweltministerium sowie insbesondere die amerikanischen Stiftungen Hewlett Foundation und Grantham Foundation für Umweltschutz. Die Partnerschaft soll den Angaben zufolge mit einem Startkapital von 100 Millionen Dollar ausgestattet werden. Blackrock hatte bereits ein stärkeres Engagement im Klimaschutz angekündigt. Demnach will sich der Großinvestor aus allen Unternehmen zurückziehen, die mehr als ein Viertel ihrer Erträge in der Kohlewirtschaft erzielen. Im Gegenzug sollen Investitionen in für den Klimaschutz relevanten Bereichen aufgestockt werden.



EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen erklärte auf dem Treffen mit Blick auf den von ihr angeschobenen "Green Deal", als erster Kontinent sei Europa auf dem Weg, Klimaneutralität beim Co2-Ausstoß zu erreichen.