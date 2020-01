Treffen in Istanbul

Bundeskanzlerin Merkel hat der Türkei zusätzliche Hilfen für den Umgang mit syrischen Flüchtlingen in Aussicht gestellt. Merkel sagte nach einem Treffen mit dem türkischen Präsidenten Erdogan in Istanbul, was die Türkei aktuell leiste, sei bemerkenswert. Deutschland werde die türkische Küstenwache im Kampf gegen illegale Schleuser unterstützen.

Zudem sei es denkbar, Gelder bereitzustellen, um die Lage der Menschen in der syrischen Region Idlib zu verbessern. Nach Angaben von Erdogan sind rund 400.000 Menschen aus Idlib zur türkisch-syrischen Grenze geflohen. Derzeit müssten sie in Zelten ausharren. Sein Land wolle bessere Unterkünfte bauen, sagte Erdogan.



Bei dem Treffen ging es auch um das EU-Flüchtlingsabkommen mit der Türkei. Merkel erklärte, sie könne sich sehr gut vorstellen, dass die EU darüber hinaus Unterstützung zusichere. Das Flüchtlingsproblem sei ja nicht gelöst. Bislang hat die EU der Türkei zwei Mal drei Milliarden Euro zugesichert. Erdogan kritisierte, viele europäische Länder hätten bislang nicht viel in Bezug auf die Flüchtlinge unternommen. Es sei eine menschliche Verantwortung, den Syrern noch mehr und schnellere Hilfe zu leisten.