Bundeskanzlerin Merkel hat dem türkischen Präsidenten Erdogan weitere Unterstützung in der Flüchtlingsfrage zugesichert. Mittel könnten demnach etwa auch für den Bau von Flüchtlingsunterkünften in Nordsyrien fließen. Gesprochen wurde außerdem über in der Türkei festgehaltene Menschen, die auch einen deutschen Pass besitzen.

Merkel sagte nach einem Treffen mit dem türkischen Präsidenten Erdogan in Istanbul, es sei bemerkenswert, was das Land leiste. Sie könne sich "gut vorstellen", dass die EU über die bisher im Flüchtlingsabkommen vereinbarten sechs Milliarden Euro hinaus Hilfe leiste. Zudem kündigte Merkel eine Unterstützung der türkischen Küstenwache im Kampf gegen Schleuser an. Sie stellte Ankara erstmals Mittel für den Bau von Flüchtlingsunterkünften in Nordsyrien in Aussicht.



Die Türkei hatte dort nach einer Offensive eine sogenannte Sicherheitszone eingerichtet. Nach Angaben von Erdogan sind zuletzt 400.000 Menschen vor Gewalt in der Provinz Idlib zur türkisch-syrischen Grenze geflohen. Er nahm Europa in die Pflicht. Es sei eine menschliche Verantwortung, den Syrern noch mehr und schnellere Hilfe zu leisten.

"Einzelfallprüfung für Verhaftete"

Merkel und Erdogan berieten außerdem über Deutsche, die in der Türkei festgehalten werden. Die Kanzlerin sagte, man werde von Fall zu Fall über eine Lösung sprechen. Das Auswärtige Amt hatte kürzlich erklärt, der Bundesregierung seien zurzeit 74 solcher Fälle bekannt. Ende August war noch von 38 deutschen Staatsbürgern die Rede gewesen, die die Türkei aufgrund von Ausreisesperren nicht verlassen dürfen.



Am Vormittag hatten Merkel und Erdogan gemeinsam den Campus der deutsch-türkischen Universität in Istanbul eröffnet.