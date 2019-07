Treffen in Minsk vorgeschlagen

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat dem russischen Präsidenten Putin ein Treffen vorgeschlagen, um über den Konflikt in der Ostukraine zu reden.

Die Verhandlungen könnten in der weißrussischen Hauptstadt Minsk stattfinden, so Selenskyj in einer Videobotschaft. Teilnehmen sollten zudem die Staats- und Regierungschefs aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien und auch der USA. Die russische Regierung teilte mit, man prüfe den Vorschlag.



Bei Kämpfen zwischen Regierungstruppen und Separatisten im Osten der Ukraine sind seit 2014 nach UNO-Schätzungen rund 13.000 Menschen getötet worden.