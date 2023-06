Europäische Politische Gemeinschaft

Der EU-Außenbeauftragte Borrell beim Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Moldau. (AP / Vadim Ghirda)

Russland habe sich durch seinen Angriff auf die Ukraine selbst aus dieser Gemeinschaft ausgeschlossen, betonte Borrell zum Auftakt des Treffens gut 30 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Chisinau. Wichtig sei nun, die Sicherheit auf dem europäischen Kontinent zu stabilisieren.

Moskau versucht seit geraumer Zeit, seinen Einfluss auf Moldau auszudehnen. Der rumänische Europapolitiker Muresan betonte im Deutschlandfunk, wie wichtig es für die EU sei, den proeuropäischen Kurs der Republik Moldau zu unterstützen. "Wenn Putin zusätzlich zum Diktator Lukaschenko in Weißrussland in der Republik Moldau einen Verbündeten hätte, dann wäre die Lage für uns als Europäische Union schwieriger", sagte Muresan, der im Europäischen Parlament die Moldaudelegation leitet und stellvertretender Vorsitzender der Europäischen Volkspartei ist.

Auch Lage im Kosovo ist Thema

Am Rande des Gipfels will Bundeskanzler Scholz zusammen mit dem französischen Präsidenten Macron in weiteren Konflikten vermitteln. Gespräche sind etwa mit den verfeindeten Ländern Armenien und Aserbaidschan geplant. Zudem ist die Lage im Kosovo Thema. Der EU-Außenbeauftrage Borrell verurteilte die Gewalt dort und kündigte ebenfalls weitere Gespräche an.

Die Präsidentin des Kosovo, Osmani, wies Serbien die Verantwortung für die Auseinandersetzungen zu. Sie sagte, die wahre Bedrohung komme davon, dass Serbien den kosovarischen Staat nach wie vor nicht anerkenne. Der serbische Präsident Vucic dagegen erklärte, der wirksamste Schritt, um die Spannungen im Kosovo abzubauen, wäre ein Rückzug der "sogenannten Bürgermeister". Die Kommunalwahlen vor allem im Norden Kosovos waren von vielen ethnischen Serben boykottiert worden. An der Besetzung entzündete sich der Konflikt.

Selenskyj dringt auf NATO- und EU-Beitritt

Selenskyj kündigte auf Twitter viele bilaterale Gespräche an, um die Zukunft seines Landes zu schützen. NATO-Generalsekretär Stoltenberg sagte, alle Mitglieder der NATO seien sich einig, dass die Ukraine in das Bündnis aufgenommen werden müsse. Wenn der Krieg in der Ukraine beendet sei, müsse sichergestellt werden, dass es nicht mehr zu russischen Aggressionen kommen könne, sagte Stoltenberg in Oslo, wo sich die Außenminister der NATO zu Beratungen treffen. Er betonte, Russland habe kein Veto-Recht bei der Frage der Aufnahme neuer Mitglieder.

