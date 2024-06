Haiti ist beherrscht von gewalttätigen Banden, die um die Vorherrschaft im Land kämpfen. Jetzt soll eine multinationale Polizeimission unter Führung Kenias die Bandengewalt stoppen. (AFP / CLARENS SIFFROY)

In Kenias Hauptstadt Nairobi berieten dazu haitianische Polizeikommandeure und der Generalinspekteur der kenianischen Polizei. Bis Ende des Monats soll ein von der UNO unterstützter Polizeiverband unter der Führung Kenias eine Befriedungsmission im Karibikstaat Haiti beginnen. Rund 1.000 kenianische Polizisten sind für den Einsatz vorgesehen. Ziel ist es, die Bandengewalt zu bekämpfen, die in Haiti bereits zu mehreren tausend Toten führte. Fast 600.000 Menschen befinden sich auf der Flucht. Allein seit März ist die Zahl der Binnenflüchtlinge in Haiti nach Schätzungen der UNO um 60 Prozent gestiegen. Seit der Ermordung von Präsident Moïse 2021 kämpfen gewalttätige Banden um die Vorherrschaft in Haiti.

