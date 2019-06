Treffen in Pjöngjang

Chinas Präsident Xi Jinping hofft auf einen weiteren Dialog zwischen Nordkorea und den USA.

Nach einem Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim in Pjöngjang sagte Xi nach Angaben chinesischer Staatsmedien, China wolle eine konstruktive Rolle bei der Entnuklearisierung der koreanischen Halbinsel einnehmen. Xi ist der erste chinesische Staatspräsident seit 14 Jahren, der Nordkorea besucht. Beide Länder feiern in diesem Jahr den 70. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen. Peking gilt als engster Verbündeter Pjöngjangs.



Beim G20-Gipfel in Japan nächste Woche sind auch Beratungen zwischen Xi und US-Präsident Trump geplant.