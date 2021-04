Die USA und China haben sich bereiterklärt, gemeinsam gegen den Klimawandel vorgehen.

Bei einem Treffen in Schanghai betonten der US-Klimabeauftragte Kerry und sein chinesischer Amtskollege Xie Zhenhua, die Klimakrise müsse mit der "gebotenen Ernsthaftigkeit und Dringlichkeit" angegangen werden. Kerry ist das erste Mitglied der Regierung von US-Präsident Biden, das China besucht.



Im Hinblick auf die Rolle der USA in Asien war es dagegen zuletzt zu einem scharfen Wortwechsel zwischen beiden Staaten gekommen. China warf der US-Regierung vor, Auseinandersetzungen in der Region anzuheizen und die Blockbildung voranzutreiben. Jüngste Äußerungen von US-Präsident Biden hätten den Rahmen einer normalen bilateralen Beziehung verlassen, erklärte die chinesische Botschaft in Washington.



Die Kritik richtet sich gegen eine gemeinsame Erklärung der USA und Japans, in der Biden die Sicherheitsgarantie für Japan bekräftigte und dabei ausdrücklich auch die "atomaren Fähigkeiten" seines Landes erwähnte.

