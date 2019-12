In Russland engagierte deutsche Unternehmen warnen vor neuen Sanktionen im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Auftragsmord an einem Georgier in Berlin.

Der Chef der deutsch-russischen Auslandshandelskammer, Schepp, sagte der Deutschen Presse-Agentur in Moskau, das heutige Treffen von Präsident Putin mit Wirtschaftsvertretern aus Deutschland in Sotschi zeige, wie wichtig ihm der Kontakt auch in politisch schwierigen Zeiten sei. Man dürfe aus dem Mordfall keine voreiligen Schlüsse ziehen. - Deutschland hatte zwei russische Diplomaten ausgewiesen, weil Moskau aus Sicht der Ermittler nicht genug zur Aufklärung des Verbrechens beitrage. - Schepp erklärte, auch in der schwersten Zeit des Kalten Krieges habe sich die deutsche Wirtschaft als stabilisierender Faktor in den Beziehungen beider Länder erwiesen. Immer neue Sanktionen führten nicht zu einer Lösung der Spannungen.



Gegen Russland gibt es seit der Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim bereits internationale Sanktionen.