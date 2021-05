Treffen in Sotschi

Russland will das autoritär geführte Belarus in den kommenden Wochen mit einem Kredit in Höhe von 500 Millionen US-Dollar unterstützen. Bei einem Treffen der beiden Präsidenten, Putin und Lukaschenko, sei vereinbart worden, dass das Geld bis Ende Juni ausgezahlt werde, teilte Kremlsprecher Peskow mit.

Es handele sich um die zweite Tranche eines Kredits, der noch vor der international heftig kritisierten Zwangslandung eines Passagierflugzeugs in Minsk beschlossen worden sei, hieß es. Putin und Lukaschenko hätten bei ihrem Treffen in Sotschi am Schwarzen Meer vor allem Fragen des Handels und der wirtschaftlichen Zusammenarbeit beider Länder besprochen.

Neun Staatsunternehmen von US-Sanktionen betroffen

Nach der EU hatten auch die Vereinigten Staaten nach dem Vorfall mit dem Verkehrsflugzeug neue Sanktionen gegen Belarus verhängt. Nach Angaben des Weißen Hauses sind neun Staatsunternehmen betroffen, außerdem Personen aus dem Umfeld von Staatschef Lukaschenko. Zudem würden in Absprache mit der EU und weiteren Partnerstaaten gezielte Strafmaßnahmen gegen Schlüsselfiguren des Regimes vorbereitet. Sowohl Putin als auch Lukaschenko bezeichneten die Reaktion als unverhältnismäßig.



Belarus hatte am vergangenen Sonntag eine Maschine auf dem Weg von Griechenland nach Litauen zur Landung genötigt. Unter den Passagieren waren der Regimekritiker Protasewitsch und seine Freundin, beide wurden am Flughafen festgenommen.

Eltern von Protasewitsch bitten EU und USA um Unterstützung

Bei einer Demonstration in Warschau riefen die Eltern von Protasewitsch den Westen zur Hilfe auf. Sie baten sowohl die EU als auch die USA um Unterstützung bei der Befreiung ihres Sohnes und seiner Partnerin.



Sowohl in Warschau als auch in Vilnius gab es Proteste gegen Lukaschenko.

Diese Nachricht wurde am 30.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.