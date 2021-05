Der russische Präsident Putin hat dem weißrussischen Machthaber Lukaschenko in der Affäre um die erzwungene Flugzeuglandung seine Unterstützung zugesichert.

Bei einem Treffen in der russischen Stadt Sotschi bezeichnete Putin die Reaktion des Westens als übertrieben emotional. Erneut zog er einen Vergleich mit der Zwischenlandung eines Flugzeugs des damaligen bolivianischen Präsidenten Morales in Österreich. Damals habe niemand etwas dazu gesagt, betonte Putin. Allerdings sind die genauen Hintergründe des Vorfalls von 2013 bis heute nicht klar.



Lukaschenko beklagte sich über die Sanktionen, die nach der Landung und der Verhaftung des Regimekritikers Protassewitsch von der EU gegen sein Land verhängt worden waren. So werde die staatliche Fluglinie Belavia bestraft, obwohl sie nichts mit dem Vorfall zu tun habe, sagte Lukaschenko. Belavia musste wegen Flugverboten die Verbindungen in die EU-Staaten einstellen. Westliche Airlines umfliegen den belarusischen Luftraum.



Putin gilt als letzter starker Unterstützer Lukaschenkos. Es ist bereits das dritte Treffen der beiden in diesem Jahr.

