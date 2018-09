Die Präsidenten von Russland, der Türkei und dem Iran wollen gemeinsam daran arbeiten, eine Lösung für die syrische Provinz Idlib zu finden.

Vorrangiges Ziel sei es, die IS-Terror-Miliz und die extremistische Nusra-Front zu eliminieren, heißt es in der Abschlusserklärung eines Treffens in Teheran. Über das genaue Vorgehen gibt es allerdings weiter keine Einigkeit. Der türkische Präsident Erdogan forderte einen Waffenstillstand und warnte vor einem "Blutbad", sollte es zu einer Offensive der syrischen Regierungstruppen auf Idlib kommen. Russlands Präsident Putin und Irans Präsident Ruhani sprachen sich dagegen für die Offensive aus. Beide unterstützen seit langem den syrischen Machthaber Assad.



Die Provinz Idlib ist das letzte große Gebiet in Syrien, das noch von Rebellen kontrolliert wird. Dort leben etwa drei Millionen Zivilisten. In der Provinzhauptstadt gingen zahlreiche Menschen gegen die mögliche Militäroffensive auf die Straße. Die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte in Großbritannien sprach von zehntausenden Teilnehmern. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.