Treffen in Vietnam

US-Präsident Trump hat Nordkorea vor seinem Treffen mit Staatschef Kim Jong Un wirtschaftliche Entwicklung in Aussicht gestellt.

Nordkorea könne einen ähnlichen Wohlstand wie das Gastgeberland Vietnam erreichen, wenn es auf sein Atomprogramm verzichte, twitterte Trump. Wörtlich meinte er: "Das Potenzial ist fantastisch, eine großartige Gelegenheit für meinen Freund Kim Jong Un, wie kaum eine andere in der Geschichte".



Das Gipfeltreffen von Trump und Kim in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi beginnt heute mit einem gemeinsamen Abendessen. Die eigentlichen Gespräche sind für morgen vorgesehen. Bei ihrem ersten Zusammentreffen im Juni vergangenen Jahres in Singapur hatten sich Trump und Kim grundsätzlich auf eine Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel verständigt. Konkrete Schritte wurden jedoch nicht vereinbart.