US-Präsident Trump hat erstmals Einzelheiten zum geplanten Teilabzug amerikanischer Truppen aus Deutschland genannt.

Einige Soldaten sollten etwa zurück in die Vereinigten Staaten verlegt werden, andere zum Beispiel nach Polen, sagte Trump in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem polnischen Staatschef Duda in Washington. Gemeinsam kündigten die beiden Präsidenten ein Verteidigungsabkommen beider Länder an. Trump sprach in diesem Zusammenhang von einer starken Botschaft an Russland. Duda, der sich am Sonntag in Polen zur Wiederwahl stellt, wertete die amerikanischen Pläne als Beginn einer neuen Phase der bilateralen Beziehungen.



Trump hatte kürzlich Pläne bestätigt, die Zahl der US-Soldaten in Deutschland um etwa 9.500 auf 25.000 zu reduzieren. Er wirft der Bundesrepublik vor, zu wenig für ihre Verteidigung und die Nato auszugeben und stattdessen Russland Milliardenbeträge für Energielieferungen zu bezahlen.