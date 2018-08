Bundesaußenminister Maas hofft auf Fortschritte in den Verhandlungen über den Konflikt in der Ostukraine.

Er sei verhalten optimistisch, dass es eine UNO-Friedensmission geben könne, sagte Maas der Zeitung "Welt am Sonntag". Der SPD-Politiker warb für die

konsequente Umsetzung des Waffenstillstandsabkommens von Minsk. Zugleich schloss es der Außenminister erneut aus, die Krim als russisches Territorium anzuerkennen.



Die Lage in der Ukraine ist eines der Themen, die Bundeskanzlerin Merkel bei ihrem Treffen mit dem russischen Präsidenten Putin am Abend im brandenburgischen Schloss Meseberg erörtern wird.