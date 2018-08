Bundeskanzlerin Merkel und Spaniens Ministerpräsident Sanchez beraten in der Nähe von Sevilla über die Flüchtlingspolitik.

Man habe in dieser Frage einen "gemeinsamen Ansatz", heißt es in einer Mitteilung der spanischen Regierung. Bei dem Treffen soll es auch um andere europäische Anliegen gehen, zum Beispiel die angestrebte Vertiefung der Wirtschafts- und Währungsunion.



Seit Anfang der Woche besteht mit Spanien ein Abkommen zur Rücknahme von Asylbewerbern. Wie das ZDF-Hauptstadtstudio unter Berufung auf das Bundesinnenministerium berichtet, wäre in den vergangenen zwei Monaten allerdings kein einziger Flüchtling von der Vereinbarung betroffen gewesen.



Spanien hat Italien mittlerweile als wichtigstes Zielland von Geflüchteten auf der Mittelmeerroute abgelöst. Der Internationalen Organisation für Migration zufolge kamen von Jahresbeginn bis Anfang August mehr als 23.700 Menschen aus Afrika in Spanien an.