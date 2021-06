NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat sich mit US-Präsident Biden über die Haltung gegenüber China und Russland abgestimmt. Hintergrund des Gesprächs im Weißen Haus in Washington ist der bevorstehende NATO-Gipfel in der kommenden Woche. Stoltenberg sagte, die chinesische Regierung teile, Zitat, "unsere Werte" nicht.

Die NATO unterstütze zudem den Ansatz der Vereinigten Staaten, was Russland betreffe. Man begrüße, so Stoltenberg, den Dialog zwischen Präsident Biden und dem russischen Staatschef Putin.



Biden hatte schon vor seinem Amtsantritt eine Wiederbelebung des transatlantischen Verhältnisses versprochen. Auf seiner ersten Auslandsreise als US-Präsident nimmt er am G7-Treffen im britischen Cornwall teil, das am Freitag beginnt. Nach dem anschließenden NATO-Gipfel ist für den 16. Juni das erste Treffen mit Putin geplant, das in Genf stattfinden soll.

Diese Nachricht wurde am 08.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.