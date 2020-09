Bundesaußenminister Maas hat die Drohungen Chinas gegen den tschechischen Senatspräsidenten wegen dessen Taiwan-Reise kritisiert.

Nach einem Treffen mit seinem chinesischen Amtskollegen Wang in Berlin sagte Maas zur Verteidigung Tschechiens, die EU werde ihre Werte auch außerhalb ihrer Grenzen vertreten. Drohungen gegen dieses Engagement werde man nicht mehr akzeptieren. Wang bekräftigte seine Kritik an der Taiwan-Reise und sprach von der Überschreitung einer roten Linie.

Tschechischer Senatspräsident in Taiwan

Der Präsident des tschechischen Senats, Vystrcil, ist derzeit mit einer 90-köpfigen Delegation in Taiwan unterwegs. China sieht das demokratische Taiwan als abtrünnige Provinz.



Maas kündigte zudem an, dass Deutschland und China in der kommenden Woche ihren Menschenrechtsdialog wieder aufnehmen. Dabei werde es auch um das Vorgehen Pekings gegen die muslimische Minderheit der Uiguren gehen.