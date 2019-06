US-Präsident Trump hat sich an der innerkoreanischen Grenze mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un getroffen. Direkt an der Demarkationslinie schüttelten sich beide die Hand. Wie Nachrichtenagenturen melden, überschritt Trump zu Fuß die Grenze. Anschließend wechselten beide ein paar Worte auf südkoreanischer Seite.

Trump, der als erster amtierender US-Präsident nordkoreanischen Boden betrat, sprach von einem großen Tag für die Welt. Kim betonte, der US-Präsident zeige seine Bereitschaft, an einer neuen Zukunft zu arbeiten. Trump hatte die Begegnung mit Kim bei seiner Abreise vom G20-Gipfel in Osaka angekündigt und von einer spontanen Idee gesprochen.

Erstes Gipfeltreffen ohne konkrete Vereinbarungen

Bei einem ersten Gipfeltreffen zwischen Trump und Kim im Juni 2018 in Singapur hatte Nordkorea grundsätzlich einer Denuklearisierung zugestimmt. Konkrete Schritte wurden damals aber nicht vereinbart. Ein zweiter Gipfel in Hanoi im Februar scheiterte, da es keinerlei Annäherung gab. Seither herrscht in den Atomgesprächen zwischen Washington und Pjöngjang Stillstand.